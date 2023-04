Inaugurata domenica scorsa a Marsala la grande antologica in omaggio all’artista palermitano Momò Calascibetta

MARSALA – Domenica scorsa (2 aprile) è stata inaugurata al Convento del Carmine di Marsala la grande antologica in omaggio all’artista palermitano Momò Calascibetta, scomparso prematuramente nello scorso mese di ottobre. Visite fino al 4 giugno. La Mostra si intitola “L’ironia del disincanto” (2 aprile – 4 giugno 2023) ed è curata da Enrico Caruso. […]

Visite dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 19. Ingresso libero. In occasione della Pasqua, domenica 9 aprile, la mostra sarà aperta solo nel pomeriggio. Chiusi per il lunedì di Pasquetta. Il catalogo è in vendita nella sede espositiva.