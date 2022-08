Inaugurata la 1^ edizione del Premio Selinus

CASTELVETRANO – Sabato 20 agosto, nella splendida cornice del Parco archeologico di Selinunte, l’Amministrazione Comunale di Castelvetrano ha inaugurato la 1^ edizione del Premio Selinus, che si propone di dare un riconoscimento ai tanti talenti della Città, che si sono distinti ed affermati grazie al loro talento in vari campi: artistico, sportivo, lavorativo e non […]

CASTELVETRANO – Sabato 20 agosto, nella splendida cornice del Parco archeologico di Selinunte, l’Amministrazione Comunale di Castelvetrano ha inaugurato la 1^ edizione del Premio Selinus, che si propone di dare un riconoscimento ai tanti talenti della Città, che si sono distinti ed affermati grazie al loro talento in vari campi: artistico, sportivo, lavorativo e non solo. Il premiato è stato Giancarlo Commare noto soprattutto per la partecipazione alla fiction televisiva “Il Paradiso delle signore“.

Già a Luglio, al teatro “Franco Franchi e Ciccio Ingrassia” di Triscina, l’Amministrazione ha dato un riconoscimento al mondo dello Sport: a quelle scuole di ballo, palestre e società sportive, davvero numerose che, in tutti questi anni, con grande impegno e dedizione, hanno conseguito risultati importanti.

“E’ da sottolineare – ha dichiarato l’assessore alla cultura dott.ssa Graziella Zizzo – che queste premiazioni non vogliono avere solo un valore celebrativo, ma rientrano in un Progetto che come Amministrazione stiamo portando avanti, il cui obiettivo prioritario è la valorizzazione delle tantissime risorse naturalistiche, archeologiche, storiche, artistiche, oltre che umane, di cui la nostra realtà è ricchissima. Valorizzare vuol dire, non solo fare delle proprie risorse volano economico, – ha continuato l’assessore – ma anche mettere in atto un cambiamento culturale: cambiare lo sguardo con cui guardiamo alla realtà in cui viviamo, liberarci di quell’atteggiamento negativo, polemico, distruttivo che ci caratterizza. Riuscire a vedere ed apprezzare le bellezze in cui siamo immersi, – ha concluso – significa invece recuperare linfa vitale, costruire, progettare, e come ci racconta il bellissimo film che abbiamo visto ieri sera, rinascere”.

Il prossimo appuntamento è il 29 agosto con un altro grandissimo attore, Fabrizio Ferracane, a cui sarà conferito il premio Selinus.