Inaugurate le opere “La Sognatrice” e “Amare”, installate nelle facciate dei condomini della periferia catanese

CATANIA – La pioggia non ha fermato la luce. Anzi, nell’attesa dell’imbrunire, nell’attimo prima di vedere nascere le Opere d’arte che accendono l’anima della comunità di Librino, quelle nuvole che hanno attraversato il cielo della periferia etnea, sono riuscite a creare la visione del Sogno. Proprio così come l’ha immaginata il mecenate Antonio Presti, che con questo nuovo progetto è entrato ancor di più nel cuore del quartiere, oltrepassando cavalcavia e arterie viarie per entrare dentro i condomini, dentro le singole case di chi spesso vive ai margini.

«È una festa per tutti – ha sottolineato Presti, che con i bambini, le mamme, i poeti, gli artisti, i musicisti, ieri (venerdì 10 maggio) ha creato un girotondo di emozioni tra un palazzo e l’altro».

Una collaborazione intrapresa, quella tra il maestro Presti e il presidente dell’Istituto autonomo case popolari della città di Catania Angelo Sicali, che si muove «nella consapevolezza che questo è solo l’inizio di un’attività che coinvolgerà altri palazzi – ha detto Sicali – per creare accendere una narrazione nuova di Librino. La presenza di Fondazione Fiumara d’arte qui a Librino è ormai una certezza per tutti gli abitanti, un punto di riferimento per alunni e mamme, per tutti coloro che in tutti questi anni hanno inseguito la rinascita attraverso le iniziative portate avanti con successo da Presti». Le Opere sono state realizzare dall’artista fiorentino Fabrizio Corneli, noto a livello internazionale, che svolge una ricerca particolare e inconsueta: le sue sculture di luce e ombra sono infatti il frutto di elaborati calcoli geometrici che danno vita a immagini poetiche.

PROGRAMMA

Sabato 11 MAGGIO – Ore 19:00

18:30 Appuntamento alla Porta della Bellezza e visita esclusiva della Porta della bellezza, della Porta delle farfalle e del cantico di Librino alla presenza del maestro Antonio Presti e degli artisti coinvolti nell’opera.

Ore 20.00 Librino si accende con le sculture di luci e ombre dell’artista Fabrizio Corneli, Viale Bummacaro 9 (I.C. Campanella Sturzo – Librino)

Domenica 12 maggio – Ore 19:00

18:30 visita esclusiva della Porta della bellezza e della Porta delle farfalle alla presenza del maestro Antonio Presti e degli artisti coinvolti nell’opera.

Ore 20.00 Librino si accende con le sculture di luci e ombre dell’artista Fabrizio Corneli, Viale Bummacaro 8 (I.C. Campanella Sturzo – Librino)