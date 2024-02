Inaugurato, ieri mattina a Cefalù, in Sicilia, il progetto – pilota sulla pietra identitaria della lumachella

CEFALU’ – A Cefalù, in Sicilia, ieri mattina (17 febbraio) è stato inaugurato un progetto-pilota estremamente interessante. Come evidenzia Rosario Santanastasio (Presidente Nazionale Archeoclub D’Italia), “Il progetto non solo prevede lo studio della pietra lumachella, quella del territorio, la mappatura dei siti, dei luoghi piccoli o grandi che nel corso della storia e dei secoli sono stati realizzati con questa pietra, ma prevede il coinvolgimento diretto del cittadino comune e dunque del ragazzo, delle famiglie, dell’anziano, del giovane, nel processo di conoscenza”.

Ribadisce Flora Fortunata Rizzo (Vice Presidente Nazionale di Archeoclub D’Italia): “E’ un articolato progetto pilota triennale che partendo dalla pietra calcarea di pregio denominata “lumachella” o “pietra di Cefalù”, intende promuovere un percorso di acquisizione e divulgazione di conoscenza degli aspetti geologici paleontologici, archeologici, storico-artistici e culturali di tutte le pietre locali d’Italia, finalizzato alla conservazione e al restauro del patrimonio architettonico dei centri”.

Come sottolinea Stefania Randazzo (Presidente Archeoclub D’Italia sede di Cefalù ): “Il progetto coinvolge il cittadino comune anche nelle attività di formazione e prevede la parte scientifica con lo studio della pietra, la mappatura dei siti e luoghi, grandi e piccoli, costruiti nei secoli con la pietra di Cefalù, la didattica in tutte le scuole della città, di ogni ordine e grado, la promozione. In questo modo il cittadino è parte integrante della conoscenza e diventa sentinella del proprio territorio”.

“Tutti i cittadini potranno partecipare alle attività di formazione, mappatura e conoscenza della pietra identitaria del proprio territorio. In questo modo il cittadino, consapevole della ricchezza geologica del borgo, del paese, della terra in cui vive, può essere sentinella diretta in difesa del patrimonio ambientale vissuto – Sottolinea ancora Rosario Santanastasio – Siamo dinanzi ad un progetto pilota che per là peculiarità certamente sarà oggetto di interesse nazionale. Tematizzare sul costruito e sul materiale utilizzato ne caratterizza i luoghi di appartenenza e focalizza il tema sulle diverse tipologie lapidee esistenti sul territorio, dal sedimentario all’effusivo, dando una spinta edilizia nel tempo, conservando le radici del proprio territorio. Anche il nuovo costruito, grazie alla conoscenza, potrà mantenere la memoria e l’identità del luogo. Far conoscere ai giovani l’importanza della conservazione di queste vere e proprie opere ne avvantaggia certamente la valorizzazione e promozioe. Un progetto straordinario voluto e ideato da Archeoclub D’Italia ed esattamente dalla sede Archeoclub D’Italia di Cefalù”.