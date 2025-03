Inaugurato oggi il murale dei giudici Falcone e Borsellino

CAMPOBELLO DI MAZARA – Stamattina (13 marzo) a Campobello di Mazara, e’ andato il Presidente dell’Ars onorevole Gaetano Galvagno, per inaugurare, assieme a Maria Falcone e al sindaco di Campobello Giuseppe Castiglione, il murale dove sono raffigurati i visi dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Un “presidio di legalita’”, come l’ha definito l’onorevole Galvagno, che si trova a poche centinaia di metri dal covo dove

ha vissuto da latitante Matteo Messina Denaro. “Per la città di Campobello di Mazara -ha evidenziato Nicola Catania presente alla nanifestazione – questo murale ha un valore inestimabile e sono felice di aver fatto da trade union tra il sindaco Giuseppe Castiglione e

l’onorevole Galvagno che ha subito condiviso l’idea” mettendola in pratica con la Fondazione Federico ll e il progetto “Le strade da seguire”.