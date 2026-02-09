Inaugurazione del nuovo sportello ATM della Banca Don Rizzo a Custonaci

CUSTONACI – sI è tenuta ieri mattina (domenica 8 febbraio) a Custonaci l’inaugurazione del nuovo sportello ATM della Banca Don Rizzo.
All’evento hanno preso parte il Sindaco Fabrizio Fonte, il Presidente della Banca Don Rizzo, prof. Sergio Amenta, il Direttore generale Francesco Paolo Leone, il Vice direttore Nicola La Rocca (nella foto) oltre a tanti cittadini e imprenditori del territorio.
L’iniziativa vuole rappresentare una risposta concreta al fenomeno della desertificazione bancaria: una sinergia strategica tra l’istituto e l’Amministrazione comunale che restituisce alla comunità un presidio essenziale attivo 24 ore su 24.