Inaugurazione della personale dello scultore siciliano Ignazio Campagna mercoledì 3 dicembre alle 17

ALCAMO – Inaugurazione della personale dello scultore siciliano Ignazio Campagna, il prossimo mercoledì 3 dicembre alle ore 17 nella Sala Rubino del Centro Marconi ad Alcamo.

La mostra, intitolata ANÁSTASIS (Resurrezione) propone un percorso espositivo che indaga il tema della rinascita, collegata al tema universale dell’emigrazione e della vicenda personale dell’artista di origini bagheresi che rientra nella sua Terra Madre dopo cinquantasei anni di vita artistica al Nord. Attraverso una selezione di opere caratterizzate da un forte dinamismo materico e formale, realizzate in ottone, marmo, legno, terracotta, tela, ANÁSTASIS è un invito a riflettere sui processi di trasformazione interiore e collettiva, raccontati attraverso sculture e installazioni che uniscono potenza espressiva e ricerca contemporanea.