Inaugurazione di due parchi giochi a Partanna

PARTANNA – Mercoledì 13 novembre, alle ore 11, sono stati inaugurati a Partanna due parchi giochi donati dalla società GR Value alla Scuola dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo “Rita Levi-Montalcini”. Erano presenti il Dirigente scolastico prof. Filippo Barbera, il sindaco dott. Francesco Li Vigni, l’assessore ai Lavori Pubblici ing. Luca Triolo, l’avv. Mimma Amari, il dott. Pierluigi Gramaglia per GR Value e Francesco Cannia (collaboratore della società). Erano presenti anche i bambini e il corpo docente.

I due parchi giochi sono uno esterno, all’aperto, realizzato nel plesso G. Rodari di via Messina, e l’altro interno, collocato in un’aula del plesso Santa Lucia, entrambi appartenenti all’Istituto Comprensivo. Il progetto, nato da un’idea dell’avv. Amari e che ha trovato subito favore nella Società GR Value S.p.A., si inserisce nell’ambito di alcune iniziative a beneficio del territorio appartenente ai Comuni di Partanna e Castelvetrano, dove la società è presente per la costruzione del Parco Eolico “Bartannah”. È stato realizzato un concorso di idee intitolato “Disegna il logo del parco eolico di Partanna”, volto a far conoscere ai bambini più piccoli le fonti di energia pulita e rinnovabile. Le classi della Scuola dell’Infanzia hanno realizzato dei disegni poi valutati da una commissione istituita ad hoc, che ha decretato il disegno intitolato “Amico vento” – realizzato dalla classe 2ª E del plesso di Santa Lucia, A.S. 2023/24 – quale vincitore. Il disegno verrà usato anche come targa del parco eolico.

La Società GR Value S.p.A. (Green Resources Value S.p.A.) opera dal 2019 nel settore delle energie rinnovabili (eolico, fotovoltaico e agri-voltaico) e i suoi obiettivi primari sono il miglioramento continuo della disponibilità degli impianti attraverso un’efficiente politica di manutenzione predittiva, il raggiungimento del più alto livello di produzione tecnologica e la minimizzazione degli imprevisti sugli impianti.