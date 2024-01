Incarico Nazionale al Maestro Cesare Belluardo di “Responsabile del settore Kick Boxing – Point Fighting XFC”

ROMA – In occasione della consegna dei “Diplomi di benemerenza e meriti sportivi per l’anno 2023 XFC/ASI” che si è tenuta a Roma nella prestigiosa Sala Auditorium del Palazzo delle Federazioni del CONI, il Direttivo nazionale della XFC World Federation (Xtreme Fighter Champion) nella persona del Presidente Alessandro Cecchini ha conferito al Maestro Cesare Belluardo (cintura nera 8° dan e Presidente XFC regione Sicilia) l’incarico di Responsabile Nazionale del settore Kick Boxing/Point Fighting.

La pergamena che attesta la nuova carica è stata consegnata insieme al “Diploma di benemerenza e meriti sportivi 2023” per cui il Maestro trapanese era stato convocato insieme alle delegazioni di atleti, dirigenti e tecnici provenienti da tutte le regioni d’Italia.

“Il nuovo incarico nazionale, conferito in una prestigiosa sede del CONI ed in una città come Roma, è stata una sorpresa che mi ha lasciato senza parole per la forte emozione – dichiara il Maestro Cesare Belluardo – ringrazio per la fiducia i Presidenti Alessandro ed Alessio Cecchini e sono molto orgoglioso della responsabilità sportiva affidatami, poiché il settore Kick Boxing/Point Fighting XFC è attualmente in forte espansione come dimostrato dalla numerosa partecipazione di atleti e nazioni ai recenti World Championship 2023 svolti a Roma. Prossimo impegno i Campionati Italiani XFC 2024, che selezioneranno i futuri azzurri per i mondiali 2024 di cui farà parte anche una rappresentativa del settore di cui sono referente”.