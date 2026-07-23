Incendi. Barbagallo: “Istituire anche in Sicilia base operativa permanente dei Canadair”. Morte del vigile del fuoco: il cordoglio del Pd siciliano

PALERMO – “Lancio un appello al presidente della Regione, Renato Schifani: si attivi in prima persona con il Governo nazionale per ottenere che anche in Sicilia venga istituita una base operativa permanente per i canadair, oltre a quelle esistenti di Genova, Roma e Lamezia Terme. Considerata la vastità dei roghi e l’impossibilità, troppo spesso, di raggiungere da terra le zone colpite dalle fiamme, è prioritaria la tempestività di intervento dal cielo dei Canadair, assieme a quello degli elicotteri della Forestale”. Così il segretario del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo.

“La Sicilia – prosegue – è assediata dal fuoco, ancora una volta. C’è sicuramente la mano di incoscienti criminali da perseguire. E anche stavolta a rimetterci la vita un vigile del fuoco, Alessandro Marchi, 59 anni, del comando di Caltanissetta. A fronte di questa ennesima tragedia annunciata però – aggiunge – non possiamo non rilevare che, al di là degli annunci e delle promesse, la riforma del comparto forestale – che avrebbe consentito un rinnovo degli organici, ringiovanendo una forza lavoro in avanti con l’età per un’attività complessa come lo spegnimento dei incendi – è rimasta nei cassetti del governo Schifani, come tante altre strombazzate e mai annunciate”.

“La notizia della morte del caporeparto Angelo Marchi evidenzia – dice Domenico Siracusano, componente della segreteria regionale con delega al Lavoro – la gravità della situazione. Il Pd siciliano, nell’esprimere vicinanza ai familiari e solidarietà ai Vigili del Fuoco, di fronte all’ennesima vittima del Lavoro, ribadisce la necessità di investire in prevenzione e programmazione, perché in uno scenario ampiamente prevedibile agire con una logica meramente emergenziale mette a rischio la vita delle persone, la tutela del territorio e delle attività economiche”.