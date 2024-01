Incendi: Chinnici (Pd Sicilia), su riesame stato di emergenza terremo alta la guardia

PALERMO – “Terremo alta la guardia sul riesame dell’istanza di dichiarazione dello stato di emergenza per i ristori alle vittime dei danni subiti in Sicilia a causa dei roghi della scorsa estate in Sicilia. Visto quanto accaduto non c’è proprio da stare tranquilli”. Lo dichiara Valentina Chinnici, deputata del Pd all’Assemblea regionale siciliana.

“Di fronte a una tragedia del genere – aggiunge – ci saremmo aspettati un’attenzione e una tempestività maggiori. È bene ricordare che 6 persone hanno perso la vita, mentre tante altre hanno perso la casa o l’azienda. A questo si aggiunge l’enorme danno ambientale e patrimoniale subito dal nostro territorio”.

“È inaccettabile come anche in questo caso – conclude – il governo Meloni abbia utilizzato due pesi e due misure. Da un lato riconoscendo, giustamente, i ristori all’Emilia Romagna e alla Toscana per le alluvioni, e dall’altro ignorando e bistrattando la Sicilia per gli incendi”.