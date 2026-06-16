Incendii Sarco: veterinari Asp Trapani, i cani stanno bene

TRAPANI – Stanno tutti bene i 37 cani trasferiti dal canile comunale di Marsala, dopo l’incendio alla Sarco e stamattina (16 giugno) non presentano alcun sintomo di problemi respiratori o di altro genere.

Lo assicura la dott.ssa Cristina Cudia, Dirigente Veterinario SIAPZ Marsala-Mazara (Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche) dell’ASP Trapani e direttore sanitario del canile.

Il dipartimento di Prevenzione veterinaria dell’ASP aveva già disposto tutte le procedure per il trasferimento dei cani in altre strutture aziendali, tra le quali la Cittadella della Salute, non resosi poi necessario grazie alla collaborazione delle associazioni animaliste del territorio.

Già ieri mattina erano state disposte due circolari da parte dell’ASP e inviate al sindaco del comune, quella dei Dipartimento Veterinario con le disposizioni in materia di protezione da diossine e PBC riguardanti allevamenti, volatili e animali da cortile, e quella del Dipartimento di Prevenzione con le raccomandazioni per le abitazioni, gli impianti di condizionamento e sul consumo di prodotti agricoli entro i due chilometri dal luogo dell’incendio.