Incendio in cantiere all’esterno dell’Ospedale di Marsala

MARSALA – Il 13 giugno alle prime luci dell’alba si è sviluppato un incendio, circoscritto all’esterno dell’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala, piu specificatamente nell’area di cantiere utilizzata dalla ditta che ha terminato il cantiere per l’ospedale di Comunità. Il cantiere, al momento dello sviluppo dell incendio, non era attivo, e le fiamme hanno interessato i resti di lavorazione del cantiere stesso. Sono tenpestivamente e prontamente intervenuti i manutentori, personale tecnico dell’ospedale, e i vigili del fuoco, che hanno immediatamente circoscritto le fiamme ai contenitori del materiale edile cantieristico.

La direzione strategica dell’Asp Trapani ringrazia il proprio personale tecnico e i vigili del fuoco per il pronto intervento, grazie ai quali l’incendio, rimasto circoscritto all’area suddetta, non ha avuto ripercussioni sulle attività sanitarie del presidio nè, tanto meno sugli operatori intervenuti. L’Asp Trapani resta in attesa delle conclusioni del rapporto dei vigili del fuoco.