Incendio presso l’ex cementificio “Cascio” sede di una baraccopoli abusiva. Intervento dei Carabinieri e dei WW.FF. Rinvenuto un corpo carbonizzato

CASTELVETRANO – In contrada Bresciana Soprana, verso le ore 23.30 per causa in corso di accertamento, si è sviluppato un incendio presso l’ex cementificio “Cascio” sede di una baraccopoli abusiva dove erano stanziati circa 350 lavoratori stagionali extracomunitari. Le fiamme interessavano l’intera area di circa 3000 MQ. Dopo l’intervento dei Carabinieri della Compagnia di Castelvetrano […]

CASTELVETRANO – In contrada Bresciana Soprana, verso le ore 23.30 per causa in corso di accertamento, si è sviluppato un incendio presso l’ex cementificio “Cascio” sede di una baraccopoli abusiva dove erano stanziati circa 350 lavoratori stagionali extracomunitari. Le fiamme interessavano l’intera area di circa 3000 MQ. Dopo l’intervento dei Carabinieri della Compagnia di Castelvetrano e dei VV.FF e durante i soccorsi è stato rinvenuto il corpo carbonizzato di un uomo in fase di identificazione.