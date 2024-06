Inclusione, Disabilità e DSA nel Sistema AFAM: un convegno al Conservatorio “Antonio Scontrino” di Trapani

TRAPANI – Si è svolto il 28 maggio 2024 presso l’Aula Magna del Conservatorio “Antonio Scontrino” di Trapani il convegno “Giornata sull’Inclusione Disabilità e DSA nel Sistema AFAM“, un evento di alto profilo progettato e coordinato dalla prof.ssa Paola Ivana Dato, con il patrocinio della Presidenza Nazionale dell’UICI Unione italiana ciechi e ipovedenti e dell’ANPE Associazione Nazionale Pedagogisti Italiani. La giornata ha avuto inizio con i saluti istituzionali della prof.ssa Elisa Cordova, Direttrice del Conservatorio, seguita dalla dott.ssa Patrizia Fasulo, Dirigente Ispettrice dell’USR Sicilia, responsabile per l’inclusione e la dispersione per la Regione Sicilia che ha portato i saluti del Direttore Generale delll’USR dott. Giuseppe Di Pierro. Sono intervenute anche la prof.ssa Alessandra Petrangelo, Presidente del Coordinamento Nazionale dei Delegati per le Disabilità dei Conservatori di Musica, e la dott.ssa Paola Daniela Virgilio, Vice Presidente Nazionale dell’ANPE Associazione Nazionale Pedagogisti.

Il workshop ha rappresentato un momento di alta formazione e scambio di buone pratiche, offrendo ai docenti e studenti partecipanti strumenti concreti e innovativi per implementare l’inclusione e l’efficacia didattica nei conservatori.