Inclusione sociale: ASP Trapani innovativa sul “Budget di Salute”

TRAPANI – L’Azienda sanitaria provinciale di Trapani punto di riferimento in Sicilia per il Budget di Salute, uno strumento innovativo finalizzato a migliorare la qualità della vita e l’inclusione sociale di persone con disabilità, non autosufficienti o fragili. Un obiettivo perseguito attraverso progetti di vita personalizzati che integrano risorse economiche, professionali e umane.

La Direzione Strategica Aziendale dell’Asp, rappresentata dal direttore generale facente funzione Danilo Palazzolo e dal direttore sanitario Danilo Greco, insieme al capo dipartimento Salute Mentale Gaetano Vivona, ha ricevuto il capogruppo 5stelle in Commissione Sanità dell’Assemblea Regionale Siciliana Antonio De Luca, accompagnato dalla deputata regionale Cristina Ciminnisi e da tecnici. L’incontro rientra in una serie di visite che il parlamentare sta conducendo presso i vertici delle aziende sanitarie siciliane per monitorare l’andamento del Budget di Salute.

Ogni Asp è infatti tenuta a destinare al Budget di Salute una quota pari ad almeno lo 0,2% del proprio bilancio aziendale, con iniziative “mirate”, calibrate sulle specifiche esigenze di ciascun paziente e realizzate con il supporto di soggetti terzi, come enti del terzo settore o cooperative.

L’Asp di Trapani, tramite il Dipartimento Salute Mentale, ha rappresentato come nel 2023 sono stati presentati 141 progetti e altrettanti nel 2024, garantendo il percorso a 123 pazienti, essendo anche l’unica Azienda sanitaria siciliana ad aver recepito e applicato pienamente le linee guida previste. Vivona e il dirigente sociologo Baldo La Sala hanno inoltre sviluppato, per l’Asp di Trapani, un algoritmo innovativo. Questo strumento, analizzando il “grado di complessità”, la “durata” e la “frequenza” del percorso necessario, permette di quantificare con precisione le somme da assegnare a ciascun paziente per la sua partecipazione al Budget di Salute.

Per assicurare la massima efficacia, l’Asp di Trapani si è inoltre dotata di un regolamento interno, in linea con le nuove linee guida regionali. È stato anche redatto un accordo di programma con il Distretto Socio-Sanitario D50 di Trapani che mira a facilitare il contatto tra i Comuni di residenza dei pazienti e gli stessi, garantendo la continuità assistenziale anche al termine del periodo previsto dal Budget di Salute. Vivona ha annunciato che l’accordo di programma verrà progressivamente esteso a tutti gli altri Distretti Socio-Sanitari della provincia, rafforzando ulteriormente la rete di supporto sul territorio.

I due parlamentari hanno espresso soddisfazione per quanto sta operando in questo settore l’Asp trapanese, ritenendola un punto di riferimento anche per le altre aziende sanitarie siciliane.