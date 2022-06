MAZARA DEL VALLO – Dopo tanto tempo finalmente ci siamo ritrovati. Lo abbiamo fatto domenica 12 giugno 2022 Festa della SS. Trinità. Era un desiderio espresso da tanti incontrarci per riguardarci e ci siamo riusciti.

La giornata è iniziata con la partecipazione alla Santa Messa presso la Parrocchia Sacro Cuore in Santa Maria di Gesù di Mazara del Vallo. Poi il tempo di una bibita fresca e via presso un agriturismo della zona per andare a condividere il pranzo.

Non è stato un normale pranzo ma un modo per ritrovarci e poterci riguardare, riascoltare, riviverci dopo un lungo periodo di lontananza a causa dell’emergenza sanitaria.

Ci si è raccontato ognuno come abbiamo vissuto questo periodo lontano dalla comunità, chi come ha superato le difficoltà provocate dal Covid, chi come vorrebbe che gli incontri ritornassero ma con uno spirito nuovo e innovativo, c’è chi si vuole divertire come Antonella che vuole mettere musica e ballare.

E allora ci siamo ripromessi di vederci durante l’estate che ormai è arrivata per condividere tutti insieme ragazzi, amici e genitori le proprie gioie. C’è tanta voglia di ricompattare la comunità, c’è tanta voglia di stare insieme, c’è tanta voglia di ritornare agli abbracci che ancora oggi nonostante l’allontanarsi dell’epidemia stentiamo a dare. E allora si riparte.