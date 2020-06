Incontri dell’Associazione Cambia Partanna

PARTANNA – L’Associazione Cambia Partanna ha iniziato una serie di incontri che le permetteranno di entrare in contatto con le realtà associative, di attivismo e volontariato del nostro territorio. “Venerdì – ribadiscono i componenti dell’Associazione – abbiamo incontrato Prima Archeologia, da sempre attivi a Partanna e nel territorio Belicino in ambito storico-archeologico, nonché promotori della […]

“Venerdì – ribadiscono i componenti dell’Associazione – abbiamo incontrato Prima Archeologia, da sempre attivi a Partanna e nel territorio Belicino in ambito storico-archeologico, nonché promotori della ricerca accademica e scientifica del nostro patrimonio identitario. È stato un incontro interessante e proficuo sia sotto l’aspetto culturale e territoriale, sia per quanto riguarda la nostra proposta politica. Si sono affrontate diverse tematiche, in particolare l’attuale condizione e prospettive per il Museo/Castello Grifeo, e dell’Area Archeologica di Contrada Stretto. Abbiamo dato piena disponibilità a collaborare concretamente ed attivarci sia come associazione che con i consiglieri aderenti a Cambia Partanna, ribadendo il nostro impegno per azioni propositive affinché si possa programmare un’idea di sviluppo e investimento sul nostro patrimonio identitario e storico-culturale che possa avere un ritorno anche sul piano turistico oltre che educativo”.