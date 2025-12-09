Incontri di sensibilizzazione degli studenti all’osservanza delle norme del codice della strada

TRAPANI – Prosegue la progettualità di incontri di sensibilizzazione all’osservanza delle norme del Codice della Strada, organizzati dalla Prefettura di Trapani d’intesa con il Libero consorzio di Trapani, l’Ufficio scolastico provinciale, la Questura, il Comando Provinciale dei Carabinieri, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza, la Polizia Stradale e l’ANAS.

Il primo incontro si è tenuto il 28 novembre u.s. presso la sede dell’ITT Amico di Trapani, coinvolgendo circa cento alunni dell’ultimo biennio che ne hanno apprezzato la forte caratterizzazione interattiva, il significativo impatto dei contenuti, le abilità comunicative dei relatori.

Il prossimo momento formativo avrà luogo l’11 dicembre alle ore 9,00 presso l’Aula Magna dell’I.S. Sciascia e Bufalino di Via Socrate, 23 ad Erice e coinvolgerà tutte le classi quinte dell’Istituto.

Gli incontri formativi proseguiranno nell’anno 2026 presso l’I.S. Ruggieri di Marsala, l’I.S. Ferrara di Mazara del Vallo, l’I.S. Ferrigno-Accardi-Titone di Castelvetrano e l’I.S. Caruso di Alcamo.

L’iniziativa vede privilegiata una modalità interattiva nella presentazione dei contenuti, con il coinvolgimento diretto delle studentesse e degli studenti e la predisposizione di materiale informativo che potrà essere veicolato anche dalla Consulta provinciale degli studenti, in maniera da favorire occasioni di comunicazione orizzontale in un contesto di apprendimento collaborativo.

La progettualità di incontri veicola la proficua interazione tra Forze dell’Ordine e ambiente educativo, nel quadro di un’offerta formativa che sostenga e valorizzi l’educazione alla legalità e alla convivenza civile, migliori la consapevolezza degli studenti in relazione al rispetto delle norme del Codice della Strada e promuova l’adozione di comportamenti corretti e sicuri.