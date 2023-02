Incontro all’ARS, fra l’Ammin.comunale di Salaparuta e il capogruppo di Forza Italia Stefano Pellegrino per sostegno normativo e finanziario

SALAPARUTA – Il sostegno normativo e finanziario alle piccole amministrazioni comunali e gli interventi per la infrastrutturazione delle aree interne sono stati al centro di un incontro, avvenuto oggi (23 febbraio) all’Assemblea Regionale Siciliana, fra il capogruppo di Forza Italia all’ARS Stefano Pellegrino e l’Amministrazione comunale di Salaparuta, rappresentata dal Sindaco Vincenzo Drago e dall’Assessore ai lavori pubblici Francesco Lombardo.

“I piccoli centri subiscono più di altri – ha detto Pellegrino – l’impatto della crisi che in Sicilia è aggravata da una cronica carenza strutturale. A farne le spese sono tutte le fasce della popolazione, i giovani, le imprese, gli anziani.

Da parte della Regione con il Governo Schifani già con il primo bilancio della legislatura abbiamo cercato di dare risposte concrete ai bisogni del territorio, ma occorre anche prevedere specifici interventi per il sostegno ai piccoli comuni, alle loro attività culturali, alla tutela e alla valorizzazione delle tradizioni culturali, alle realtà produttive che non possono essere penalizzate da una condizione di svantaggio geografico”.

Proprio per questo, Pellegrino ha informato il Sindaco che nelle prossime settimana visiterà il centro dell’area del Belice per affrontare insieme questi temi “e valutare quali strumenti operativi mettere in campo a livello regionale e quali sollecitare al Governo nazionale”.