Incontro con i giovani e i sindaci per “operare la pace”

MAZARA DEL VALLO – Il centro diocesano “Operatori di pace” e la Comunità “Sant’Egidio” insieme per una giornata di riflessione e di intenti sulla pace. Sono organizzati per lunedì 27 novembre nell’aula magna al Seminario vescovile di Mazara del Vallo i due momenti di riflessione che coinvolgeranno i giovani (di mattina) e gli amministratori locali (di pomeriggio). Si inizierà alle ore 10 con “L’audacia della pace”: porterà i saluti il Vescovo monsignor Angelo Giurdanella e relazioneranno don Leo Di Simone del centro “Operatori di pace” ed Emiliano Abramo di “Sant’Egidio”. Porterà la sua testimonianza il giornalista Karamo Ceesay. Modererà Rosa Alba Montoleone. L’incontro con i sindaci (“Le città chiedono pace”) è, invece, previsto alle ore 17 e sarà moderato da Antonio Ingoglia dell’Università di Palermo. «I due incontri vogliono essere uno scambio di propositi operativi per il nostro territorio di cui anche i cristiani vogliono rendersi parte attiva, insieme a donne e uomini di buona volontà, indipendentemente da ideologie politiche o convinzioni religiose – ha scritto nella lettera di invito il Vescovo – bisogna abbattere tutte le barriere culturali che impediscono l’accesso al dono supremo della pace, creando una cultura capace di superare i conflitti con la ragionevolezza dell’intelligenza e con i valori delle fedi religiose».