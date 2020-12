Incontro da remoto per lo scambio degli auguri di Natale del Rotary

PARTANNA – Si è svolto nel pomeriggio di sabato 19 dicembre, su piattaforma Zoom, l’incontro per il tradizionale scambio degli auguri di Natale del Rotary Club Partanna, con la partecipazione del neo costituito Rotaract Club Partanna. Tra gli ospiti intervenuti, il Governatore del Distretto Rotary 2110 – Sicilia e Malta Alfio Di Costa, il Segretario distrettuale Sergio Malizia, l’assistente del Governatore Giuseppe Sinacori, il Rappresentate Distrettuale per il Rotaract Giorgia Cicero, il Sindaco Nicolò Catania, il Presidente del Consiglio Comunale Massimo Cangemi e altre autorità civili e rotariane.

“La situazione che viviamo ci ha imposto una scelta, responsabile e doverosa: quella di rinunciare al tradizionale momento conviviale in presenza, non solo perché non opportuno e rischioso, ma soprattutto per il ruolo che noi rotariani rivestiamo nella comunità, dando responsabilmente il buon esempio”. Queste le parole del Presidente del Rotary Club Tommaso Masanelli, il quale, dopo aver illustrato le attività svolte e quelle in corso, nel suo discorso augurale, ha esortato a interrogarci se la situazione che stiamo vivendo a causa della pandemia, con le consequenziali limitazioni, non ci offra l’opportunità, nonostante l’assenza di abbracci fisici, di ripensare al Natale in maniera più sobria, riattribuendo alla festa il più autentico significato spirituale, quale momento di fratellanza e attenzione per i meno fortunati. “Non è Natale se non attraverso la disponibilità disinteressata che caratterizza l’azione rotariana. Il Natale, dispensatore di luce, in questo momento buio, illumini i nostri pensieri, le nostre azioni, riflettendosi conseguentemente sul prossimo”. Non è mancato un richiamo del Presidente al rispetto responsabile delle regole, per poterci davvero lasciare alle spalle il periodo che stiamo vivendo.

Martina Clemenza presidente del Rotaract Club Partanna, costituitosi appena poche settimane fa, ha colto l’occasione per presentare i 13 soci del club, prospettando con entusiasmo le azioni di servizio che i giovani intraprenderanno e rinviando a momenti migliori la cerimonia ufficiale di costituzione del Club. Un coinvolgente messaggio sul valore, oggi più che mai, della solidarietà e sull’incisività dell’azione Rotariana in questi mesi è stato espresso dal Governatore Alfio Di Costa.

A conclusione, il violoncellista Menfitano, Maestro Mauro Cottone, ha eseguito alcuni brani.

I soci del Rotary Club Partanna augurano un buon Natale e un nuovo anno colmo di serenità e soprattutto di forza d’animo.