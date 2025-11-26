Incontro della Fidapa all’Istituto Tecnico di Partanna sul no alla violenza sulle donne

PARTANNA – “Rompiamo il silenzio: serve il cambiamento!” è lo slogan con cui la Sezione di Partanna della Fidapa introduce l’incontro per dire no alla violenza sulle donne che si terrà domani 27 novembre alle ore 11 nell’Auditorium dell’Istituto Tecnico a cui parteciperanno gli studenti della scuola.
Dopo i saluti istituzionali della dirigente scolastica, del sindaco e dell’assessore alla Famiglia e alle Politiche Sociali, introdurrà i lavori la Presidente della Fidapa di Partanna, Maria Angela Cangemi.
Interverranno la dott.ssa Katia Lo Presti, psicologa e responsabile sportello Cotulevi, la dott.ssa Daniela Saladino, psicoterapeuta, la dott.ssa Mimma Amari, avvocato, Ignazio Profera, consigliere nazionale Gensnova
Modererà Anna Maria Varvaro