Incontro dell’Osservatorio provinciale su sicurezza, lavoro nero e protezione civile

TRAPANI – Martedì 12 maggio p.v. alle ore 10.30, presso il Salone di Rappresentanza della Prefettura, si svolgerà un incontro informativo, promosso dall’Osservatorio Provinciale Permanente in materia di Sicurezza nei Luoghi di Lavoro e Contrasto al Lavoro Nero e Irregolare e programmato ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 del Protocollo d’intesa sottoscritto in data 11.09.2024.

L’incontro mira a informare la più ampia platea in merito alle rilevanti novità introdotte con la Legge 29 Dicembre 2025, n. 198, di conversione del d.l. 31 ottobre 2025, n. 159, recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”.

Tale provvedimento mira a rafforzare, con interventi sia di natura organizzativa sia tecnologica, la rete della prevenzione, della vigilanza e della formazione, confermando, nella sostanza, l’impianto originario del decreto e, al contempo, arricchendolo con integrazioni significative, alcune delle quali introdotte in accoglimento delle osservazioni formulate in sede parlamentare e dalle Parti sociali.

In occasione dell’incontro, inoltre, il Dipartimento di Prevenzione, U.O. S.Pre.S.A.L. dell’A.S.P. di Trapani illustrerà i contenuti dell’opuscolo informativo dal titolo “Lavoratori autonomi – La sicurezza sei tu”.