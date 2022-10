MAZARA DEL VALLO – Si è svolto domenica 23 ottobre 2022 presso la Parrocchia Sacro Cuore in Santa Maria di Gesù di Mazara del Vallo l’incontro di apertura del nuovo anno comunitario 2022-23 delle comunità Nuovo Germoglio e Seme di Speranza dell’Associazione Fede e Luce Onlus.

L’incontro è iniziato la mattina con la partecipazione alla Santa Messa officiata dal parroco don Giuseppe Lupo.

Nel pomeriggio le comunità si sono riunite nel salone parrocchiale rispettando le regole impartite dall’emergenza sanitaria in corso e seguendo le indicazioni del vademecum per la ripartenza redatto dal CdA di Fede e Luce.

Il tema che ci propone il Carnet de route 2022-23, realizzato quest’anno dall’Italia è “Andate in tutto il mondo” ispirato al discorso che Papa Francesco ha tenuto incontrando Fede e Luce in udienza privata per il suo 50° Anniversario.

“Le strade che percorreremo in questi dodici mesi – ha evidenziato il coordinatore Alberto Alagna – prepareranno i nostri cuori all’incontro Internazionale di Strasburgo (Francia) dove verranno rinnovate le cariche Internazionali e definite le priorità del nostro movimento per i prossimi cinque anni”.

L’incontro si è concluso con un momento di preghiera collettiva e con un momento di condivisione fraterna.

“E’ stato il primo incontro in presenza di quest’anno, non dico che siamo riusciti ad abbracciarci come avremmo voluto, perché ancora l’emergenza coronavirus non ce lo permette, ma almeno siamo riusciti a guardarci negli occhi e a leggere la gioia dei ragazzi e la voglia di tutti di andare avanti. Un primo passo per ritornare alla normalità”, ha concluso Alberto Alagna.