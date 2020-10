MAZARA DEL VALLO – Si è svolto domenica 25 ottobre 2020, in modalità a distanza, l’incontro di apertura del nuovo anno comunitario dei gruppi “Nuovo Germoglio” e “Seme di Speranza” del movimento Fede e Luce. L’incontro è iniziato alle ore 11.00 presso la Parrocchia Sacro Cuore in Santa Maria di Gesù con la partecipazione alla […]

MAZARA DEL VALLO – Si è svolto domenica 25 ottobre 2020, in modalità a distanza, l’incontro di apertura del nuovo anno comunitario dei gruppi “Nuovo Germoglio” e “Seme di Speranza” del movimento Fede e Luce. L’incontro è iniziato alle ore 11.00 presso la Parrocchia Sacro Cuore in Santa Maria di Gesù con la partecipazione alla celebrazione della Santa Messa, officiata dal parroco e assistente spirituale della comunità Don Giuseppe Lupo, rispettando le regole imposte per l’emergenza sanitaria Covid-19.

Nel riprendere la frase “distanti ma vicini” che tanto ci ha accompagnati nel periodo del

lockdown, nel pomeriggio la comunità si è ritrovata in modalità a distanza (videoconferenza) utilizzando le risorse che la tecnologia ci mette a disposizione cercando

di coinvolgere più persone e non lasciare nessuno da solo.

“Un tesoro da condividere” è il titolo del cammino di questo nuovo anno comunitario

presentato dai Coordinatori Alberto Alagna e Marianna Asaro che dopo aver

ripercorso le principali tappe del cammino dell’anno trascorso, hanno presentato il nuovo

programma che ci propone il Carnet 2020–21 di Fede e Luce Internazionale realizzato

quest’anno dai 12 coordinatori internazionali del movimento.