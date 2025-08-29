Incontro di calcio “Accademia Trapani – Marsala 1912”. Vietata la vendita dei biglietti ai residenti nel comune di Marsala

TRAPANI – Il Prefetto di Trapani, Daniela Lupo, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nel comune di Marsala in occasione dell’incontro di calcio “Accademia Trapani – Marsala 1912” valevole per la Coppa Italia Eccellenza, Regione Sicilia, in programma domenica 31 agosto presso lo stadio “Roberto Sorrentino” di Trapani.

Il provvedimento è stato adottato, sentito il Questore e in linea con le determinazioni del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive, per motivi di ordine pubblico, in considerazione della recente ricomposizione di gruppi ultras della tifoseria marsalese, in un clima di accesa rivalità del tutto estranea allo spirito di sano agonismo, proprio dello sport.