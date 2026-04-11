Incontro di calcio “Castellammare 94 – Licata” – 11 aprile. Disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Agrigento

TRAPANI – Il Prefetto di Trapani, Daniela Lupo, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Agrigento in occasione dell’incontro di calcio “Castellammare 94 – Licata“, valevole per il Campionato di Eccellenza Sicilia, Girone A, in programma sabato 11 aprile 2026, alle ore 16.00, presso lo Stadio Comunale “Giorgio Matranga” di Castellammare del Golfo.

Il provvedimento è stato adottato, sentito il Questore e in linea con le determinazioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive e del Comitato Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, per motivi di ordine pubblico, in considerazione della particolare animosità dei supporters delle due squadre.