Incontro di calcio del 2.11.2025 “Marsala 1912 – Accademia Trapani”.Vietata la vendita dei biglietti ai residenti dei Comuni di Trapani e di Erice

TRAPANI – Il Prefetto di Trapani, Daniela Lupo, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nel comune di Trapani e di Erice in occasione dell’incontro di calcio “Marsala 1912 – Accademia Trapani“, valevole per il Campionato Eccellenza Sicilia Girone A, in programma domenica 2 novembre presso lo stadio “Nino Lombardo Angotta” di Marsala.

Il provvedimento è stato adottato, sentito il Questore e in linea con le determinazioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, per motivi di ordine pubblico, in considerazione della contrapposizione tra le due tifoserie e della forte rivalità, per ragioni campanilistiche, tra i supporters del Trapani Calcio e del Marsala 1912.