Incontro di chiusura anno 2020-21 dell’Azione Cattolica

MAZARA DEL VALLO – Si è svolto sabato il 29 maggio scorso l’ultimo incontro dei Ragazzi dell’Azione Cattolica della Parrocchia Sacro Cuore in Santa Maria di Gesù Mazara del Vallo per l’anno associativo 2020-2021.

All’incontro hanno partecipato, rispettando le regole imposte dall’emergenza sanitaria, i

ragazzi dei vari gruppi A.C.R., il gruppo Giovani e naturalmente gli educatori adulti.

Dopo essere stati radunati all’interno del cortile parrocchiale i ragazzi sono stati

intrattenuti dai Giovani che hanno rappresentato in chiave comica alcuni canti della Divina

Commedia. Successivamente i ragazzi accompagnati dai propri educatori si sono

incamminati verso la via Dante Alighieri, nel quartiere Santa Maria di Gesù – Fiume Mazaro,

per andare ad ammirare il Murale realizzato, dall’artista Fabio Ferrara in arte HIRA, in

occasione del 700° anniversario della morte di Dante ALIGHIERI il Sommo Poeta, “padre della lingua italiana”.

“Anche quest’anno siamo giunti alla fine del nostro percorso associativo, – ha detto la

Responsabile A.C.R. Graziella Filancia rivolgendosi ai ragazzi – è stato un anno difficile e

particolare ma, con l’aiuto di Gesù, abbiamo portato a conclusione molti progetti e, anche se con non poche problematiche, ci siamo incontrati sia in modalità a distanza che in presenza”.