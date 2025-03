PARTANNA – Si è svolto domenica 23 marzo 2025 a Partanna l’incontro di formazione del Settore Adulti dell’Azione Cattolica Italiana della Diocesi di Mazara del Vallo. L’incontro, dal titolo “Pellegrini di speranza, pescatori di uomini”, organizzato dall’équipe diocesana del settore adulti composta dai rappresentanti delle associazioni presenti in diocesi, è stato strutturato in due momenti formativi e uno di meditazione e riflessione.

Il primo momento è iniziato con la partecipazione alla S. Messa presso la Chiesa Madre del Santissimo Salvatore concelebrata dal parroco don Antonino Gucciardi e da don Giacomo Putaggio Assistente dell’Azione Cattolica Ragazzi diocesana.

Dopo la celebrazione eucaristica i soci hanno partecipato al primo momento di formazione guidata da don Giacomo Putaggio sulla figura del Pellegrino.

Dopo questo primo momento i soci adulti si sono trasferiti presso i locali pastorali della Chiesa di San Giuseppe dove hanno potuto visitare il maestoso Altare di San Giuseppe e successivamente condividere il pranzo.

La seconda parte della formazione è stata condotta da don Antonino Gucciardi Assistente Unitario e del Settore Adulti sul tema “Pescatori di Uomini”. Don Antonino ha messo in evidenza come in certe situazioni bisogna fare silenzio e ascoltare. Come a volte bisogna perdere tempo per guadagnare il tempo. Dice don Antonino: “Il fallimento non per forza deve essere una sconfitta ma può essere stimolo per una nuova vita. Prendere il largo per un cambiamento radicale. Durante il nostro cammino associativo – conclude – possiamo essere pescatori di uomini solo se riusciamo attraverso la nostra vita, la liturgia e la catechesi a trasmettere il nostro essere uomini di fede convertiti all’amore del Signore”.

L’ultima parte dell’incontro ha visto protagonisti direttamente i soci che sono rimasti soddisfatti a conclusione dell’intensa giornata di formazione e convinti che

la speranza non è qualcosa da ricevere, è anche qualcosa da donare: e “donando

Speranza a tutti coloro che incontriamo quotidianamente nella nostra vita diventiamo veri Pescatori di uomini”.