Incontro di formazione settore adulti, sabato 15 aprile

MAZARA DEL VALLO – Si svolgerà sabato 15 aprile 2023 l’incontro di formazione del settore adulti dell’Azione Cattolica Italiana della diocesi di Mazara del Vallo.

Come fedeli, nei giorni scorsi, abbiamo rivissuto gli eventi più sacri della nostra salvezza: la passione, la morte e la risurrezione di Cristo, un tempo in cui contempliamo la Risurrezione di Cristo come la vittoria della vita sulla morte.

Il Settore Adulti della Diocesi di Mazara del Vallo vuole dare voce a tutti i propri soci in un incontro di formazione dedicato all’ascolto che si terrà il 15 aprile 2023 alle ore 16.00 a Mazara del Vallo presso l’aula magna del Seminario Vescovile. Dare voci alterne tra parrocchie e diocesi dove insieme si cercherà di approfondire le problematiche che investono il settore e cercare possibili soluzioni.