Incontro di Pastorale Giovanile a Partanna

PARTANNA – Si è svolto venerdì 5 e sabato 6 settembre 2025 nella città di Partanna, l’incontro di Pastorale Giovanile della Diocesi di Mazara del Vallo.

All’incontro ha partecipato un gruppo di giovanissimi dell’Azione Cattolica della Parrocchia Sacro Cuore in Santa Maria di Gesù di Mazara accompagnati dai loro educatori Alberto e Antonella.

I giovani, provenienti da Mazara, Marsala, Birgi, Salemi e Partanna, sono stati accolti nei locali della Chiesa Madre di Partanna messi a disposizione dal Parroco don Antonino Gucciardi. All’incontro ha partecipato anche il nostro Vescovo S.E. mons. Angelo Giurdanella che ha condiviso con i giovani tutti i vari momenti.

Durante l’incontro i giovani della diocesi che hanno fatto esperienza partecipando al Giubileo dei Giovani a Roma hanno testimoniato, a chi non c’era, la maestosità dell’evento, il sentirsi parte di quella chiesa che non ha orizzonti, che fa incontrare giovani provenienti da tutti e 5 i continenti che si sono radunati a Tor Vergata per incontrare papa Leone XIV.

Nel momento degli scambi di gruppo sono emerse alcune tematiche che secondo i giovani vanno attenzionati dalle nostre comunità parrocchiali: bullismo, sessualità, vita di chiesa, gemellaggi parrocchiali, rapporto con i preti.

L’incontro si è concluso sabato (6 settembre) dopo la partecipazione alla Santa Messa concelebrata dal Vescovo, da don Antonino Gucciardi e don Davide Chirco nella Chiesa delle Grazie.