Incontro–dibattito con gli alunni dell’I.C. “Montalcini” di Partanna sul tema “Rita Atria: il coraggio delle donne”

PARTANNA – Si è svolto il 26 gennaio 2024 presso le scuderie del Castello Grifeo, alla presenza del Dirigente Scolastico, del Sindaco e del Comandante della locale stazione dei carabinieri, l’incontro–dibattito “Rita Atria: il coraggio delle donne” durante il quale gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di I Grado “Rita Levi-Montalcini” di Partanna hanno avuto modo di ascoltare le interessanti e toccanti testimonianze di Piera Aiello e Giovanna Ragolia. L’incontro, organizzato dalla prof.ssa Francesca Signorello con il supporto delle docenti di lettere delle classi terze, ha visto l’alternarsi di vari momenti: alle interviste, riflessioni e testimonianze delle due ospiti, moderate dalla giornalista Francesca Capizzi, si sono alternate le proiezioni di video su Rita Atria, Giovanna Ragolia e Maria Concetta Cacciola, la presentazione di un quadro dedicato a Giuseppina Pesce e la lettura di una poesia di Madre Teresa di Calcutta, tutte attività ed elaborati realizzati dagli studenti. Le varie fasi dell’incontro sono state intervallate dalle esibizioni del coro d’Istituto, diretto dal prof. Roberto Messina, che ha intonato l’Inno di Mameli, in apertura dei lavori, e a seguire i brani “Beautiful that way” di Noa (per introdurre un momento di riflessione in occasione del giorno della memoria) e “Buonasera signori” della compianta prof.ssa Serena Sciuto.

Siglinda Anatra