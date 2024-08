Incontro dopo 60 anni di alcune alunne dell’allora scuola elementare “Luigi Capuana” di Partanna

PARTANNA – Dopo 60 anni le compagne di classe di quella quinta elementare dell’allora Scuola Elementare Luigi Capuana di Partanna anno scolastico 1964/1965, hanno deciso di incontrarsi il 20 agosto scorso e ricordare insieme momenti di quel lungo periodo di vita che le ha visto “trasformate” come si evince dalle due foto che pubblichiamo: la prima con un’età di ciascuna di 10 anni, la seconda con un’età di ciascuna (portata bene come si usa dire) di 70 anni. Addirittura due di loro hanno scritto per l’occasione e per festeggiare l’incontro, due poesie, una in dialetto siciliano, di Marianna Aiello, l’altra in italiano, di Giuseppina Nastasi che esprimono in versi i sentimenti e le sensazioni provati da tutte loro.

Nella foto di copertina

In piedi da sinistra: Lina Giusto, Giuseppina Nastasi, Pierina Bonura, Vituccia Amari, Marianna Aiello, Vita Clemenza, Maria Bellini, Franca Caracci. Seduti da sinistra: Natalina Aiello, Enza Cascio, Ninetta Frazzetta, Mimma Amari.

Qui di seguito, le poesie di Marianna Aiello e di Giuseppina Nastasi e le foto delle compagnette di classe del 64/65 con i nomi.

Foto come eravamo

In alto da sinistra: Franca Caracci, Giuseppina Nastasi, Rosella Chiofalo, M. Zito, Rosa Farina La Rocca (docente), Antonietta Valenti, Ninetta Frazzetta, Enza Teri. Al centro da sinistra: Vituccia Amari, Vita Di Giorgi, Lina Giusto, Marianna Aiello, Natalina Aiello, Lelia Crocchiolo, Seduti da sinistra: Vita Clemenza, Rosa Ferrante, Mimma Amari, Pierina Bonura, Enza Cascio, Mariolina Reccardo, R. Mangione.