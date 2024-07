TRAPANI – Ieri pomeriggio (4 luglio) presso l’Ordine dei Medici di Trapani si è svolto un Incontro fra il Direttore generale dell’ASP di Trapani, Ferdinando Croce, il Presidente dell’Ordine Vito Barraco e la deputazione regionale della provincia.

Al centro del confronto, introdotto da una relazione del dott. Alberto Di Girolamo dell’Ordine, il riordino della rete ospedaliera in vista del riassetto complessivo in corso di elaborazione da parte della Regione. Stefano Pellegrino, presidente dei deputati regionali di Forza Italia, ha sottolineato “l’importanza del dialogo fra tutti gli attori coinvolti nel territorio, per dare risposte concrete ai bisogni dei cittadini. E’ fondamentale che le scelte che saranno fatte dalla Regione siano il frutto del confronto con i territori e con chi li rappresenta, perché il sistema sanitario e quello ospedaliero in particolare rispondano a bisogni reali e permettano di creare e garantire servizi diffusi per tutte le nostre comunità. Da questo punto di vista, l’incontro di oggi è stato un esempio positivo di collaborazione per mettere attorno ad un tavolo, esperti, amministratori sanitari e politica, dalla cui collaborazione devono nascere proposte concrete”.