Incontro nazionale dell’Azione Cattolica Ragazzi

MAZARA DEL VALLO – Dal 6 all’8 ottobre 2023 sette ragazzi dell’ACR, rappresentanti di tutti i bambini e ragazzi dell’ACR della diocesi di Mazara del Vallo, sono stati a Silvi Marina (in provincia di Teramo) insieme ad altri 900 coetanei, anche loro in rappresentanza di tutte le Diocesi italiane, per l’Incontro Nazionale dell’ACR dal titolo “SuPer – Piccoli capaci di grandi cose con Te”.

Simone Buffa, Matteo Crinelli, Sara Crinelli, Roberta Duci, Alessandra Genco, Federica Lo Grasso e Federica Rallo, provenienti dalla Parrocchia Sant’Anna di Marsala e accompagnati dagli educatori Stefania, Chiara e Francesco, hanno vestito i panni di supereroi e hanno potuto scoprire e utilizzare i propri ‘superpoteri’. In un susseguirsi, pieno e denso, di momenti di riflessione tutti insieme, di attività e di testimonianze pratiche concretizzate nei diversi ambiti in cui i ragazzi sono coinvolti in prima persona (scuola, parrocchia, sport e tempo libero, ambiente), si è arrivati alla creazione di un documento. L’ “Agenda dei Ragazzi” è il segno concreto di quest’esperienza: un insieme di obiettivi, proposte e impegni che i ragazzi stessi, in qualità di rappresentanti dei ragazzi ACR di tutta Italia, si sono prefissati e che hanno scelto di rispettare una volta tornati a casa.