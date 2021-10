Incontro per la definizione dell’Elimos Tourism Plan: il piano strategico di valorizzazione dei territori del GAL

VALDERICE – Un progetto responsabile e sostenibile di valorizzazione del territorio attraverso la corretta promozione di un turismo enogastronomico, naturalistico e termale. Questo è l’Elimos Tourism Plan, un documento di programmazione in corso di realizzazione grazie anche all’importante contributo di istituzioni, enti, associazioni e privati. Mercoledì 20 ottobre alle 9.30 presso il Molino Excelsior di Valderice […]

VALDERICE – Un progetto responsabile e sostenibile di valorizzazione del territorio attraverso la corretta promozione di un turismo enogastronomico, naturalistico e termale. Questo è l’Elimos Tourism Plan, un documento di programmazione in corso di realizzazione grazie anche all’importante contributo di istituzioni, enti, associazioni e privati. Mercoledì 20 ottobre alle 9.30 presso il Molino Excelsior di Valderice si terrà un incontro che coinvolgerà lavoratori ed esperti del settore enogastronomico, termale e del benessere per approfondire – anche attraverso lo svolgimento di specifici tavoli tematici – la cooperazione in materia di valorizzazione e promozione turistica del territorio.

Il piano di sviluppo strategico è uno strumento indispensabile per la costruzione di un quadro di riferimento condiviso e per consentire la piena conoscenza delle potenzialità del territorio del GAL Elimos (comprendente i dodici Comuni di: Buseto Palizzolo, Calatafimi-Segesta, Castellammare del Golfo, Custonaci, Erice, Favignana, Marsala, Pantelleria, San Vito Lo Capo, Trapani, Valderice, Vita). Il piano individua una visione complessiva, ampia e unitaria, garantendo lo sviluppo economico e la sostenibilità sociale ed ambientale nel medio-lungo periodo relativamente ai settori del turismo enogastronomico e naturalistico.