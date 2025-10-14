Incontro tra i vertici dell’Azienda Ospedaliera, Ordine dei Medici e Medici di Medicina Generale su appropriatezza prescrittiva e riduzione delle liste d’attesa

PALERMO – Rafforzare la collaborazione tra ospedale e territorio sui temi dell’appropriatezza prescrittiva e della gestione delle liste d’attesa è stato l’argomento al centro di un incontro tra la direzione strategica dell’AOOR Villa Sofia Cervello, una rappresentanza di Medici di Medicina Generale (MMG) del territorio e di sindacati e Ordine dei medici di Palermo, che si è svolto nell’aula magna dell’ospedale V. Cervello.

Durante l’incontro, il direttore generale, Alessandro Mazzara, ha sottolineato l’importanza di un dialogo costante e costruttivo con i professionisti della medicina territoriale per garantire ai cittadini percorsi di cura più efficaci, appropriati e tempestivi.

“Solo attraverso una condivisione reale delle informazioni e delle strategie cliniche – ha sottolineato Mazzara – possiamo assicurare un utilizzo ottimale delle risorse e migliorare la risposta ai bisogni di salute della popolazione”.

I rappresentanti dei MMG hanno espresso la piena disponibilità a collaborare alla definizione di protocolli comuni per l’invio appropriato alle strutture ospedaliere, promuovendo una maggiore integrazione tra i diversi livelli assistenziali.

Tra i temi affrontati: revisione dei criteri di priorità e appropriatezza nelle richieste di esami e visite specialistiche; implementazione di percorsi condivisi di gestione delle patologie croniche; strategie per ridurre i tempi di attesa, in particolare nelle aree a maggiore criticità.

L’incontro si è concluso con l’impegno reciproco a proseguire il confronto attraverso l’istituzione di un tavolo tecnico per la condivisione di protocolli scientifici, monitorare i risultati e proporre ulteriori azioni di miglioramento.