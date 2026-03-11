Indetta la 6^ edizione della rassegna per l’assegnazione del premio per “L’Olio delle Contrade” del territorio siciliano

CASTELVETRANO – L’associazione Asprol Selinunte in collaborazione con un gruppo di esperti selezionatori oli, indice la 6^ edizione della rassegna per l’assegnazione del premio per “L’Olio delle Contrade” del territorio siciliano.

Per la sesta edizione, su sollecitazione di alcuni operatori, si è inserito nel regolamento la possibilità di partecipare a tutte le “DOP” presenti nel territorio siciliano; si è in attesa del richiesto gratuito patrocinio dell’Associazione Nazionale “Città dell’Olio”, dell’Istituto Regionale del Vino e dell’Olio – IRVO e quello dei comuni del circondario selinuntino (peraltro ottenuto già per precedenti edizioni).

Il concorso premia l’olio e contemporaneamente vuole riconoscere l’importanza socio-economica e culturale delle aziende olivicole che operano nel territorio siciliano nonché individuare e premiare quelle aziende che operano secondo i criteri della “Buona Pratica Agricola”, stimolando sia gli olivicoltori che i frantoiani al miglioramento della qualità del prodotto .

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il 31 Marzo 2026 a:

Comitato Rassegna olio contrade del territorio siciliano 2026 presso“Montalbano Macchine Agricole” in via Partanna Km 1 a Castelvetrano (tel.3382769136) unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, (eventuale) attestazione di appartenenza alle sezioni “BIO”,”DOP”, “IGP SICILIA” e il versamento del contributo minimo di €.20 o ricevuta di avvenuto bonifico sul c/c con iban: IT81N 36772 22300 0EM002633028.

Riconoscimenti speciali sono previsti per gli oli “I.G.P. Sicilia” e “D.O.P.” e “BIO” oltre che per quei frantoi che avranno segnalato il maggior numero di aziende.

Per informazioni , chiarimenti o richiesta di documentazione, scrivere tramite posta elettronica ordinaria all’indirizzo: loliocontradeselinuntine2024@gmail.com ; o telefonare al 3493792187(Di Bella) o 3382769136 (Montalbano) o 360870736 (Sancetta).