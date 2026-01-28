Indetto il concorso letterario “Racconti siciliani 2026”

CESENA – La casa editrice indipendente Historica edizioni (www.historicaedizioni.com) indice il concorso letterario “Racconti siciliani 2026”. La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutte le persone nate, residenti o domiciliate in Sicilia.
L’oggetto del concorso riguarda esclusivamente la sezione narrativa. Gli autori intenzionati a partecipare al concorso dovranno inviare racconti inediti e redatti in lingua italiana. Possono partecipare al medesimo testi già premiati in altri concorsi, purché sempre inediti e redatti in lingua italiana.
Gli elaborati dovranno essere inoltrati entro e non oltre il 1 marzo p.v. in formato Word con nome, cognome, numero di telefono e nome del concorso al seguente indirizzo email: raccontisiciliani@gmail.com
I racconti vincitori saranno pubblicati da Historica edizioni in un libro che sarà disponibile nelle librerie (con distribuzione Libro.co), sul sito di Historica, nelle principali fiere della piccola e media Editoria cui parteciperà l’editore, e sui principali book-stores online.
Di seguito, il bando completo del concorso (https://www.historicaedizioni.com/concorso-letterario-racconti-siciliani-2025/)

Concorso letterario “Racconti siciliani 2026”
UNICA SEZIONE: NARRATIVA – Si accettano racconti a tema libero che non superino le 12.000 battute spazi inclusi. Sono ammesse eccezioni se gli elaborati superano di poco il limite prefisso. Ogni autore può inviare al massimo un racconto.

