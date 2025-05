Informazione e giustizia: Assostampa incontra i vertici del Tribunale di Trapani

TRAPANI – Assostampa Trapani, con il segretario Vito Orlando e Mariza D’Anna tesoriere, ha incontrato nei giorni scorsi al Palazzo di Giustizia la presidente del Tribunale di Trapani Alessandra Camassa e il gip Giancarlo Caruso, nell’ottica di aprire a una reciproca e più stretta collaborazione tra magistrati e giornalisti del territorio.

L’incontro era finalizzato, infatti, alla stipula di una convenzione che regolamenti e faciliti l’accesso dei giornalisti a Palazzo di via XXX Gennaio e agevoli altresì la partecipazione alle udienze dei colleghi che si occupano di cronaca giudiziaria; ciò al fine di andare incontro al lavoro dei giornalisti e instaurare un rapporto più diretto di comprensione dei meccanismi della giustizia civile e penale da trasferire ai cittadini.

Inoltre, nell’ottica di collaborazione tra il sindacato unitario dei giornalisti e l’Associazione Nazionale Magistrati, di cui Caruso è responsabile della sottosezione di Trapani, sono state gettate le basi per l’organizzazione di corsi di formazione per i cronisti, in un rapporto di reciproco e utile scambio nel quale i magistrati potranno far meglio comprendere i tempi e i meccanismi della cronaca giudiziaria e i giornalisti potranno agevolare i magistrati nella comunicazione dei provvedimenti.

Alla fine dell’incontro è stato concordato che entrambe le iniziative potranno essere avviate dopo l’estate.