Infrastrutture e reti per una Mazara inclusiva: al via la programmazione partecipata del Programma “Metro Plus”

MAZARA DEL VALLO – È stato molto partecipato l’incontro di presentazione del percorso di co-progettazione avviato dal Comune di Mazara del Vallo, in qualità di beneficiario delle risorse del “PN Metro Plus e città medie Sud 2021-2027”. Cittadini, rappresentanti di Enti e Associazioni sono coinvolti in un percorso di co-programmazione volto al miglioramento della qualità della vita del territorio mazarese attraverso progetti e investimenti per la realizzazione di servizi e infrastrutture destinate all’inclusione e all’innovazione sociale. “Comincia un importante processo partecipativo – ha affermato il sindaco Salvatore Quinci – con l’obiettivo di progettare il futuro della città. Il Comune, attraverso il Programma Nazionale Metro Plus è infatti fra i pochi beneficiari di una dotazione imponente, più di otto milioni di euro, che verrà concretizzata in progetti infrastrutturali e sociali attraverso il coinvolgimento di cittadini, giovani, comunità di immigrati, associazioni ed enti del terzo settore, per dare tutti insieme un nuovo impulso al territorio”. Al settore dei servizi sociali, il compito di spiegare il lavoro tecnico e il percorso di accompagnamento per l’ottenimento e l’investimento dei fondi: “Siamo tra le pochissime città medie in Sicilia destinatarie di queste importanti dotazioni finanziarie – afferma Gabriella Marascia – che devono essere conquistate in termini di progettazione di iniziative utili per il territorio: si tratta di oltre sei milioni di euro per investimenti in servizi per l’inclusione e l’innovazione sociale e di più di due milioni di euro per la realizzazione di infrastrutture. Servizi che diventano opportunità, sviluppo del territorio e importante occasione di occupazione”. “Saranno diversi gli eventi e le opportunità per dare il proprio contributo a questo percorso di co-progettazione – hanno sottolineato Caterina Borruso e Giuseppe Renda di STEP – a breve un calendario di eventi territoriali e tematici e, per dare subito un proprio contributo, una scheda di rilevazione in cui tutti gli utenti interessati – entro il 15 di febbraio 2024 – hanno la possibilità di proporre progetti ed iniziative che possano essere possibili destinatarie degli investimenti (al link: https://form.jotform.com/240152410154036).