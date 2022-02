Inizia il viaggio televisivo nella Costa d’Oro. Luoghi incantati, sapori sublimi e storie mai raccontate

PALERMO – Un viaggio alla scoperta di itinerari incantati, a volte poco conosciuti, condurrà nel meraviglioso percorso nei luoghi della Costa d’Oro. Saranno Eliana Chiavetta e Giulia Nasca ad accompagnarci lungo le tappe del percorso che da Finale di Pollina arriva sino ad Aspra.

Da martedì 22 febbraio alle 21:15 su TRM (canale 13) e giovedì 24 febbraio alle 21:15 su Tele One (canale 19) si parte con la prima puntata dedicata a Bagheria e Santa Flavia. Parleremo dell’antica arte della pittura del carretto siciliano, passeremo dai borghi marinari di Aspra e Porticello, dove vedremo la pesca del pesce e l’antica tradizione della conservazione dello stesso sotto sale. Ci immergeremo nella storia dell’antica città di Solunto ed emergeremo nella prestigiosa dimora di Villa Filangeri. Ma soprattutto porteremo il mare a tavola con le antiche ricette della tradizione, presentate da noti chef e dalle nostre “Ambasciatrici del Gusto della Costa d’Oro”.

La Puntata sarà replicata su altri canali durante la settimana sino all’1 marzo, quando il viaggio continuerà con la seconda puntata dedicata a Casteldaccia ed Altavilla Milicia, sempre seguendo il legame naturale con le bellezze del territorio, le sue tradizioni e i suoi sapori. Seconda puntata che andrà in replica per la settimana successiva sino all’8 marzo, quando andrà in onda la terza puntata dedicata al territorio di Trabia e Termini Imerese e così via con le puntate successive che toccheranno i Comuni di Lascari e Campofelice di Roccella, per concludersi con Pollina ed il suo Finale, appunto fine, passando da quella perla che è Cefalù, destinazione turistica d’eccellenza.

Il viaggio, attraverso il format tv, rappresenta quello che dai tanti viene chiamato “percorso Arabo-Normanno”, patrimonio dell’Unesco. Quando dalla città di Palermo si parte per Cefalù è proprio la Costa d’Oro che si attraversa.

Le repliche saranno visibili anche sui seguenti canali: Tele Nova (canale 14), Med 1 e Med 2, Antenna Uno (Canale 185), Video One (Canale 196).

Di seguito il programma tv completo, con le puntate e le successive repliche.

TRM – Canale 13

I TAPPA – 22 Febbraio | ore 21:15 Bagheria [Aspra] e Santa Flavia [Porticello e Sant’Elia]

repliche sino al 28 Febbraio

II TAPPA – 1 Marzo | ore 21:15 Casteldaccia ed Altavilla Milicia

repliche sino al 7 Marzo

III TAPPA – 8 Marzo | ore 21:15 Trabia [San Nicola l’Arena] e Termini Imerese

repliche sino al 14 Marzo

IV TAPPA – 15 Marzo | ore 21:15 Campofelice di Roccella e Lascari

repliche sino al 21 Marzo

V TAPPA – 22 Marzo | ore 21:15 Cefalù e Pollina [Finale di Pollina]

repliche sino al 28 Marzo

VI TAPPA – 29 Marzo | ore 21:15

