Iniziati i lavori per la realizzazione delle tettoie a protezione dei recinti degli animali della Fiera del Bestiame

PARTANNA – “È con grande soddisfazione – ha evidenziato l’assessore comunale alle Fiere Filippo Triolo – che ho il piacere di comunicare la partenza dei lavori per la realizzazione delle tettoie a protezione dei recinti destinati alla vendita degli animali. Si vogliono in tal modo migliorare gli spazi espositivi della Fiera del Bestiame utilizzati dai tanti esercenti provenienti da tutta la provincia. Un intervento atteso da tempo e frutto di un lavoro condiviso tra amministrazione, tecnici, allevatori e realtà del territorio”.

La Mostra Mercato del Bestiame della Valle del Belice, che si tiene a Partanna ogni seconda domenica di mese, è da alcuni decenni punto di riferimento di acquirenti ed espositori provenienti dalle province di Trapani, Agrigento e Palermo. Convinto dell’importanza per Partanna della Fiera, l’assessore Triolo ha ancora ribadito: “La nostra fiera, da sempre punto di riferimento per l’allevamento e la zootecnia, meritava strutture più moderne, funzionali e sicure. Le nuove tettoie rispondono proprio a questa esigenza: garantire riparo e protezione sia agli animali che agli operatori, migliorando le condizioni di lavoro e il benessere degli animali durante tutta la durata della manifestazione.

Questo intervento non è solo un miglioramento infrastrutturale, ma rappresenta un investimento sul futuro della nostra agricoltura e delle tradizioni locali. In un momento in cui il mondo rurale affronta sfide importanti, è fondamentale dare segnali concreti di attenzione e di sostegno. La realizzazione di tale progetto – ha continuato l’assessore – è stata consentita grazie all’accordo di collaborazione tra il Libero consorzio comunale di Trapani e il comune di Partanna; abbiamo ottenuto un congruo contributo di 150.000 euro”.

“Voglio ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo passo in avanti: gli uffici tecnici e gli allevatori, che con le loro osservazioni ci hanno aiutato a realizzare un progetto davvero rispondente alle esigenze effettive.

Siamo certi – ha concluso – che questo intervento renderà la Fiera del Bestiame ancora più accogliente, efficiente e all’altezza della sua storia”.