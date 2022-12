Iniziati oggi i lavori per la nuova aula della scuola di Selinunte

CASTELVETRANO – Al via i lavori per la realizzazione di un’aula in ampliamento della scuola “San Giovanni Bosco” di Marinella di Selinunte. Lo comunica l’Amministrazione Comunale di Castelvetrano, guidata dal sindaco Enzo Alfano. L’intervento sarà eseguito per un importo di €42.015,20, compresi gli oneri di sicurezza, dalla ditta mazarese “D’Alberti Giuseppe”, che si è aggiudicata l’affidamento. […]