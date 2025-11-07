Iniziativa del Rotary Club di Partanna nel mese della prevenzione

PARTANNA – Il Rotary Club Partanna promuove una straordinaria iniziativa di screening medici gratuiti per la cittadinanza, con il contributo di 15 professionisti sanitari che metteranno a disposizione la propria esperienza in altrettante specializzazioni.
Gli screening si svolgeranno ogni fine settimana del mese di novembre, a partire da sabato 8, presso i locali di via Vittorio Emanuele (angolo via Crispi, di fronte al Bar Bacile).
“Un’occasione preziosa per prendersi cura di sé e per scoprire come la prevenzione possa davvero fare la differenza”.
Inoltre, sabato 15 novembre, e’ previsto un incontro speciale dedicato alla prevenzione e al benessere senologico che si terrà presso la sede del Rotary Club Partanna, in via Trieste, accanto all’Istituto Scolastico Dante Alighieri.
Un calendario ricco e di alto valore, che testimonia ancora una volta l’impegno concreto del Rotary Club Partanna a favore della salute, della comunità e del territorio.
Prenota il tuo screening ai contatti indicati in locandina o clicca sul link qui sotto per assicurarti il tuo posto.
Prenota qui: https://forms.gle/AheCeZ5DHcT5M8ox