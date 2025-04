Iniziative educative per la Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo

CASTELVETRANO – Il 2 aprile, in occasione della giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, molte sono state le iniziative per indurre gli studenti dell’Istituto a riflettere ed esprimersi su tale importante tematica.

Nei plessi di Scuola dell’Infanzia e di Scuola Primaria dell’I.C. Lombardo Radice – Pappalardo è stato ampio spazio alla creatività e le aule ed i corridoi sono state contrassegnate dal colore blu, il colore associato alla Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo perché rappresenta la sicurezza e il bisogno di conoscenza, due temi centrali per le persone autistiche e le loro famiglie. Ad esempio, nel plesso Lombardo Radice sono sbocciati fiori blu e nel plesso Dante Alighieri anche i vetri delle finestre sono stati colorati di blu. Nei plessi di Scuola Secondaria ampio spazio è stato dedicato al tema perchè gli studenti comprendano quale è il mondo dei compagni con autismo e possano valorizzare la loro importante presenza nelle aule.

Nel pomeriggio si è svolto presso il teatro Selinus un importante convegno di formazione organizzato dal Comune di Castelvetrano e che ha avuto come titolo “Tu chiamale se vuoi emosuoni”. In tale occasione la tematica tanto delicata quanto importante si è rivelata di una sensibilità eccezionale attraverso il contributo della musicoterapeuta Laura Gamba, dell’avvocato Vita Maria Ippolito, dell’educatrice Antonella Coronetta, delle assistenti sociali Ilaria Minuti e Simona Bigione con il coordinamento del Dott. Marcello Caradonna, responsabile della D.O. del Comune per il Distretto D54.

In questo contesto straordinario, dopo le relazioni degli esperti ed il saluto del Sindaco, l’I.C. “Lombardo Radice – Pappalardo” è stato presente testimoniando come la musica favorisca processi di crescita umana, culturale, di integrazione e di socializzazione; si sono esibiti con pregevolissimi esiti due alunni che frequentano l’Indirizzo Musicale nel plesso V. Pappalardo, ovvero Biagio Alessandrino al pianoforte e Letizia Borelli al violino, preparati rispettivamente dai docenti Maria Zancana e Maria Teresa Clemente, con l’accompagnamento dei Docenti Carlo Barbera alla Chitarra, Maria Teresa Clemente al violino e Francesco Federico coordinatore dei Percorsi a Indirizzo Musicale dell’Istituto.

Gli esperti e tutti gli intervenuti al convegno hanno convenuto sull’importanza di prestare attenzione ai soggetti con sindrome dello spettro autistico non solo nella giornata del 2 aprile e soprattutto hanno posto l’accento su come l’azione dei Servizi, della Scuola e della Società debba essere orientata anche sui bisogni delle famiglie, spesso lasciate sole o impreparate nell’affrontare la quotidianità. Una delle possibili terapie è proprio la musicoterapia che usa la musica per promuovere il benessere e raggiungere obiettivi terapeutici, facendo leva su come sia capace di influenzare le persone a livello emotivo, cognitivo, fisico e sociale. In questo percorso educativo la testimonianza degli alunni ed il contributo della scuola è sicuramente determinante, ma questo contributo può essere ancora più forte se basato su una rete di interventi che promuovano la definizione di un “progetto di vita” che dalle aule si estenda a tutta la comunità.

Al termine del convegno l’Assessore Rosalia Ventimiglia, che ne è stata la promotrice, è intervenuta sottolineando come questa comunità cittadina ha bisogno di interventi concreti e tra questi si inserisce il progetto di avviare un laboratorio di musicoterapia, ove i ragazzi con sindrome dello spettro autistico e tutti coloro che ne abbiano necessità, possano trovare un luogo di incontro specializzato, ma anche di interventi terapeutici ampiamente qualificati.

Ancora una volta, grazie alla sensibilità della giunta comunale, la scuola ha avuto la possibilità di esprimersi dando spazio ai talenti giovanili e di porre le basi per una società più attenta ai bisogni di tutti e più incisiva nell’intervenire in maniera significativa in favore dei più deboli.

Video delle attività svolte dall’I.C. “Lombardo Radice – Pappalardo”:

https://drive.google.com/file/d/1j-3jKGJ3TD5M8raiAdePONuqcMwb1bx9/view?usp=drive_web