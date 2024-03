Iniziative in occasione della “Giornata Internazionale della Donna”

TRAPANI – Oggi 13 marzo si è svolto presso la Prefettura di Trapani un’iniziativa in occasione della “Giornata internazionale della donna”.

Nel corso dell’incontro sono intervenute rappresentanti del Tribunale di Trapani, della Procura della Repubblica di Trapani, delle Amministrazioni Comunali di questa provincia, delle Forze di Polizia e delle Forze Armate, nonché del mondo religioso, dello sport, dell’associazionismo e dell’imprenditoria trapanese, che hanno offerto una testimonianza sull’essere donna.

Hanno reso una testimonianza sul ruolo delle donne nella società, il Presidente del Tribunale di Trapani Daniela Troja, le Sostitute del Procuratore della Repubblica di Trapani Brunella Sardoni e Giulia Signaroldi, il Comm. Capo Cinzia Castiglione della Questura di Trapani, il Ten. Camilla Bernacchini Comandante del NORM del Comando Provinciale Carabinieri, il Cap. Adriana Curto Comandante della Compagnia Guardia di Finanza di Marsala, il Mar. Ord. Concettina Spitaletta del 6° Rgt. Bersaglieri, il Sott. Ten. di Vascello Raffaella Salvatore della Capitaneria di Porto di Trapani, il Ten. Nolfo Annamaria C° Sez. servizi Operativi controllo spazio aereo c/o 37° Stormo A.M. Trapani Birgi, l’Isp. antincendio Giorgia Amato del comando provinciale dei Vigili del Fuoco, la d.ssa Sveva Tatangelo Incorvaja Delegato dell’Area Psicosociale del comitato provinciale CRI, d.ssa Antonella Vaccara Dirigente dell’USR Ufficio XI Ambito Territoriale di Trapani, Laura Giambanco Resp. UOC Ostetricia e Ginecologia Ospedale Sant’Antonio Abate, Suor Mimì della Congr. delle Suore della Carità di Namur, Elena Avellone Delegato CONI Trapani, Silvia Bongiorno Presidente C.d.A. Agesp s.p.a., Daniela Toscano Sindaca di Erice.

Il Prefetto in apertura dell’incontro ha dato lettura di un messaggio scritto per l’occasione da Franca Viola, ispiratrice con la sua ribellione al matrimonio “riparatore”, per le donne di tutta Italia.

Nel corso dell’evento sono stati eseguiti dei brani a cura degli insegnanti ed allievi del Conservatorio di Musica Antonio Scontrino di Trapani, Dipartimento di nuove tecnologie e linguaggi musicali – Scuola di popular music

L’evento è disponibile sul sito e sul canale youtube della Prefettura.