Iniziative serali e laboratori per bambini nella sede museale e informativa del Parco Nazionale Isola di Pantelleria

PANTELLERIA – Proseguono le attività all’interno del Museo Geovulcanologico di Punta Spadillo, realizzate dal Parco Nazionale Isola di Pantelleria con la collaborazione della coop. “I Nuovi Filopanti” e le Guide Ufficiali del Parco.

Dall’8 al 31 agosto si potrà provare l’esperienza immersiva unica della Stanza del Mare, tutti i giorni dalle 10 alle 14 (su prenotazione: chat WhatsApp: 333 8468821).

Per tutto il mese di agosto sarà attivo, presso il Punto informativo di Punta Spadillo, anche il mini-laboratorio di educazione ambientale: non solo alla mattina, per i minori di 13 anni che non possono accedere alla Stanza del Mare, ma anche al pomeriggio, per i più piccoli e le loro famiglie (dalle 14:00 alle 18:00 senza necessità di prenotazione).

Inoltre, dal 12 al 18 agosto, il Museo aprirà anche alla sera, dalle ore 20 alle ore 24 e sarà possibile effettuare una visita guidata esclusiva con una Guida Ufficiale del Parco Nazionale. Durante queste serate speciali la Stanza del Mare sarà resa fruibile “con una porta aperta sulle stelle”.